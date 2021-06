Avis Moie festeggia la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue | Password Magazine

MOIE – Da sabato 12 a lunedì 14 giugno Avis Moie festeggia il donatore in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Le iniziative prevedono Open Day della sede avisina e presidi lungo i percorsi naturalistici del territorio.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Kark Landsteiner, lo scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh.

Nel 2021 l’OMS ha assegnato all’Italia l’organizzazione del “World Blood Donor Day Global Event” che si terrà a Roma il 14 e 15 giugno 2021, su iniziativa del Ministero della Salute, del Centro Nazionale Sangue e delle principali Associazioni di donatori di sangue.

«L’ Avis Comunale di Moie , nel celebrare un evento così importante ha deciso di riprendere il contatto con la cittadinanza dei cinque Comuni ricadenti nei territori di competenza, nelle aree riservate allo sport ed al recupero del benessere psicofisico – spiega la presidente Avis Moie Simonetta Scortichini –

L’obiettivo è quello di recuperare quel contatto umano che a causa degli eventi pandemici si è perso e di stimolare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della donazione di sangue o di plasma e del principio di solidarietà e che la contraddistingue» .

IL PROGRAMMA

Con l’idea trainante di andare incontro ai cittadini, sono in programma due presidi Avis nel pomeriggio di sabato 12 giugno, nelle due piste ciclopedonali di Angeli di Rosora-Castelplanio e di Moie -Castelbellino- Monteroberto tanto amate e frequentate da tutta la popolazione.

Dalle ore 16.00 alle ore 19 di sabato i presidi saranno, nello specifico, ad Angeli di Rosora alla “Baia dei Selcini” nella pista ciclabile “2Km di futuro” e a Castelbellino Stazione al Parco Fluviale nella pista ciclabile “La via dei tesori”. I volontari, con simpatici gadget targati Avis , saranno disponibili per informazioni. Nella giornata di sabato, allo stesso orario dei presidi sarà aperta anche la sede Avis Moie . Domenica 13 giugno la sede Avis in Via Cavour 3 a Moie sarà aperta come di consueto dalle ore 10.30 alle 12.30. Lunedì 14 giugno, Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, open day della sede, mattina e pomeriggio.