Virus Marche, oggi 524 nuovi casi. Al Carlo Urbani di Jesi 30 ricoveri | Password Magazine

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (71 casi rilevati), contatti in setting domestico (99 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (134 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (12 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (34 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (6 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (15 casi rilevati), screening percorso sanitario (10 casi rilevati). Per altri 143 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Sono 301 le persone ricoverate negli ospedali marchigiani: 181 sono in reparti non intensivi, 81 nelle aree semi intensive, 39 in rianimazione.

Al Carlo Urbani di Jesi, sono ricoverate 30 persone: 16 pazienti sono al reparto covid, 7 in area semi intensiva, 1 in terapia intensiva e 7 sono isolate in un’area del Pronto soccorso.