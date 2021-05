Yoga al tramonto nei giardini del Castello di Falconara Alta | | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Arrivano le lezioni di yoga nel giardino pensile del Castello, gratuite e aperte a tutta la cittadinanza. Gli appuntamenti partiranno il 9 giugno e proseguiranno per tutti i mercoledì del mese, fino al 30, sempre alle 19. Unico requisito richiesto è la prenotazione, per permettere che le lezioni si svolgano in sicurezza, nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento. Per partecipare si può chiamare il numero 3473098517. Il corso di Hata Yoga è tenuto dalle insegnanti Roberta Ambrosi e Tiziana Gherardi, dell’associazione Shambhala di Jesi, attiva da anni anche a Falconara.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune, che ha messo a disposizione il giardino pensile del Castello di Falconara Alta, un’area verde nel cuore del borgo antico, affacciata sul mare. «Il luogo si presta molto bene a ospitare le lezioni di yoga – dicono le insegnanti – perché è silenzioso e facilita la concentrazione. E’ molto suggestivo, specie al tramonto ed essendo all’aperto consente di garantire la massima sicurezza ai partecipanti. Lo yoga è una pratica molto efficace per superare un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, perché amplifica le capacità di resilienza. A livello psicofisico è molto importante per riequilibrare le energie dopo aver affrontato un forte stress. Proprio per questo abbiamo voluto renderlo fruibile alla cittadinanza».