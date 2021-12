A San Marcello vaccini anche il 4 e 5 dicembre | Password Magazine

SAN MARCELLO – Con le vacanze di Natale in vista e l’introduzione a partire da lunedì 6 dicembre del Super green pass, a San Marcello si apre una sessione straordinaria di vaccinazioni nel weekend di sabato 4 e domenica 5 dicembre. Le inoculazioni si svolgeranno nell’orario pomeridiano: dalle 16 alle 20 il sabato, dalle 14 alle 20 la domenica, sempre nella stessa location del Molino dell’Olio in via Mazzini. L’iniziativa è stata organizzata dalla Proloco locale e con il sostegno e la partecipazione della Croce gialla di San Marcello, Belvedere Ostrense e Morro d’Alba, con il tutto autorizzato dall’Asur Marche, che proprio pochi giorni fa lamentava l’assenza di personale medico in alcune strutture dell’Area vasta 2, quella della provincia di Ancona. Le prenotazioni dei turni di somministrazione, che erano iniziate già ieri, chiudono alle 12.30 di sabato 4.

Ma non è l’unica iniziativa intrapresa a San Marcello per questo fine settimana. Sempre nel weekend, torna a San Marcello anche Il castello di Babbo Natale, un’iniziativa storica che dura da diversi anni e dedicata a i più piccoli in occasione delle festività natalizie. Anch’essa, come le somministrazioni, durerà per tutto il weekend, con orari diversi. Sabato dalle 16, domenica dalle 10 del mattino. Saranno presenti i mercatini con prodotti artigianali e bancarelle con pietanze tipiche del territorio e, ovviamente, Babbo Natale, pronto ad ascoltare le richieste dei bambini. All’interno delle mura del centro storico ci saranno castagne, vin brulè, cresce e panini e intrattenimento con giochi storici, tutti costruiti in legno.

Per questo evento e per accedere ai mercatini sarà richiesto il Green pass.