Aborto e consultori, donne unite in flash mob per la tutela dei diritti | Password Magazine

JESI – Anche a Jesi come ad Ancona e in altre città marchigiane, manifestazione di protesta in risposta alle dichiarazioni della giunta regionale riguardo alla somministrazione della RU486, la pillola per l’interruzione di gravidanza.

Durante il Consiglio regionale di metà dicembre, l’assessore alle Pari Opportunità Giorgia Latini aveva infatti annunciato la volontà di «avviare una verifica di compatibilità delle linee guida del ministero della Salute con la legge 194 perché riteniamo che i consultori debbano essere luoghi di assistenza e approfondimento e non di esecuzione dell’interruzione di gravidanza che, come previsto dalla legge stessa, deve restare in ambito ospedaliero, dove le modalità di ricovero saranno demandate alla valutazione del medico e della direzione sanitaria».

Le linee di indirizzo sull’aborto farmacologico promulgate dal ministero della Salute il 4 agosto scorso rendono infatti possibile interrompere una gravidanza con i farmaci, Ru486 e prostaglandine, fino alla nona settimana di gestazione, in ospedale in day hospital o in consultori e ambulatori adeguatamente attrezzati.

Un annuncio in linea con le politiche già attuate in Umbria e in Piemonte (anche se con modalità diverse) e che ha sollevato la protesta delle donne marchigiane, scese oggi in strada, davanti alle sede dei consultori al grido di «La Regione arretra, Le Donne Avanzano».

«Le dichiarazioni della Giunta – dicono le attiviste di Altra idea di Città – lasciano presagire un forte arretramento sulle politiche socio sanitarie e a contrasto della violenza sulle donne. La Regione ha dichiarato guerra alle donne e al loro diritto di scelta sui loro corpi».

«Una giunta che, con la presenza di una sola donna, è al limite della legalità . si legge sulla pagina di UDI Jesi – e la cui assessora alle pari opportunità ha completamente svuotato di senso il suo ruolo. Noi rispondiamo così alla giunta Acquaroli: che il diritto all’autodeterminazione delle donne non si tocca».