Acquaroli: «Priorità sisma, domani scriverò una lettera al Presidente della Repubblica» | Password Magazine

ANCONA – Primo incontro con la stampa da neo Governatore per Francesco Acquaroli. Il presidente della Regione Marche, fresco di nomina, ha esposto questa mattina le priorità del suo mandato: «Alle urne abbiamo ottenuto un risultato che sfiora il 50%, questo conferisce al centrodestra una responsabilità enorme rispetto alle priorità da perseguire – ha detto Acquaroli -. Credo che sia importante mettersi a lavoro sin da subito. Domani invierò una lettera al Presidente della Repubblica perché credo che le aree colpite dal sisma siano una priorità nazionale e non solo marchigiana». Per il Governatore occorre dare risposta a chi vive in quei territori: «Va ridata dignità alle famiglie, un futuro ai giovani e una prospettiva agli anziani che attendono di poter rientrare nelle loro case – aggiunge -, va restituita la speranza agli imprenditori che in quel territorio avevano investito e che vedono oggi nelle nell’indeterminatezza delle istituzioni l’incapacità di lanciare una sfida per il futuro»

La ricostruzione dunque come atto dovuto: «Non solo un’opportunità economica per le Marche ma anche una questione di dignità nei confronti delle persone che non ce la fanno più».