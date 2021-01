Aeroporto delle Marche, interventi per migliorarne accessibilità e sviluppo | Password Magazine

«Aeroporto, porto e interporto – ha detto l’assessore Baldelli – possono rappresentare una grande potenzialità per la nostra Regione. Tre strutture fondamentali che si trovano in un raggio di 30 chilometri, con un bacino di utenza di ampio di 3 milioni e mezzo di utenti potenziali che possono rappresentare un moltiplicatore di sviluppo. Questa zona può diventare il cuore pulsante delle Marche, la porta d’ingresso internazionale della nostra Regione».

Il nuovo testo prevede una rimodulazione dei fondi previsti, pari a 2,84 milioni di euro, con poco più di 1 milione destinato ad agevolare la connessione viaria tra l’aeroporto, il casello autostradale e la stazione ferroviaria.

Cinque pacchetti di interventi, coordinati con l’esigenza di migliorare l’infrastrutturazione dello scalo. Si parte dall’acquisizione e completamento delle opere di urbanizzazione relative alla realizzazione di una struttura ricettiva, commerciale e parcheggio multipiano, con miglioramento dell’ingresso all’area aeroportuale (previsti anche un tratto di ciclabile, rotatoria, ripavimentazioni, area verde, segnaletica, illuminazione).

L’intervento più consistente riguarda il miglioramento della viabilità e delle connessioni, in particolare con la risoluzione del nodo di via Flaminia/via Baldelli e nuove soluzioni per decongestionare il traffico cittadino.

Le altre risorse saranno investite per ridurre il rischio di allagamenti dell’area aeroportuale e migliorare la sicurezza (anche con il completamento del circuito ciclopedonale Falconara-Chiaravalle), l’infrastrutturazione di una nuova area di scambio (tra via del Consorzio e la ferrovia) per parcheggi, area sosta bus, taxi, servizi a supporto degli automobilisti (come noleggio e lavaggio).

Soddisfatta il sindaco Signorini «Una convenzione che realizza un intervento importante per il nostro Comune, Saranno infatti realizzati interventi di sicurezza stradale e idrogeologica e migliorerà tutta la viabilità della zona»-