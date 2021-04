«Il Carlo Urbani non deve diventare rifugio peccatorum pazienti covid» | Password Magazine

JESI – «Abbiamo appreso dalla stampa che l’ospedale di Fabriano chiude l’area Covid e quindi riprende la normale attività operatoria, ma sapete dove saranno dirottati gli eventuali pazienti covid del territorio ? A Jesi, nel nostro ospedale». A parlare è il coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato (TDM) Pasquale Liguori: «Se tanto fosse confermato tutti noi ci dovremmo indignare profondamente, dalle istituzioni locali a tutta la cittadinanza della Vallesina. Ci domandiamo perché tocca sempre al nostro ospedale ? Durante la prima ondata abbiamo accolto pazienti da Pesaro, Falconara, Senigallia ma ci fu detto che eravamo in emergenza e quindi dovevamo accettare tutto. Oggi però diciamo basta, abbiamo già dato e non vogliamo divenire il rifugio peccatorum dei pazienti COVID». Attualmente l’ospedale Carlo Urbani ospita meno di cinquanta pazienti covid, 7 quelli in terapia intensiva.

«I dati recenti sui ricoveri nel nostro ospedale ci lasciavano ben sperare di andare verso una ripresa delle normali attività ambulatoriali e chirurgiche, cosa che i tanti pazienti in lista di attesa attendono da tempo (basti citare quanto abbia necessità di avere un intervento il paziente affetto da ipertrofia prostatica che aspetta da un anno oppure uno che deve fare un intervento di emorroidi/ragadi o ernia inguinale che aspetta anche lui un anno)».

«Il covid ha costretto il Carlo Urbani ad accorpare attività chirurgiche diverse tra loro con una commistione di pazienti con patologie urologiche e ortopediche e con tutte le conseguenze e i rischi del caso» sostiene Liguori. «Ora dobbiamo dire basta ad accorpamenti e prima possibile dobbiamo consentire la ripresa delle attività ordinarie, il cittadino deve recuperare sicurezza e fiducia nel venire in ospedale: ci risulta che molti cittadini stanno rinunciando a sottoporsi ad analisi e accertamenti diagnostici per paura di contagiarsi in ospedale. Facciamo appello quindi a tutti i direttori delle UO del Carlo Urbani e alle istituzioni locali ed alle organizzazioni sindacali , affinché si facciano sentire presso la direzione dell’AV2 per impedire di accogliere pazienti covid da fuori del nostro territorio».