Al Paradise torna il Motorshow Vallesina con un programma ricco di eventi | Password Magazine

MONSANO – Torna da l’11 al 13 settembre al Paradise di Monsano il grande evento Motorshow Vallesina.

L’organizzazione dell’evento è del Paradise di Monsano, locale leader per l’intrattenimento nelle Marche da oltre 30 anni, rappresentato dal titolare Enrico Marconato, insieme all’Autoscuola Esina, di Maurizio Paolinelli.

La prima edizione dell’evento ha rappresentato un notevole successo per pubblico e organizzatori, che hanno pianificato l’edizione 2020 secondo i più adeguati parametri di sicurezza. La location si è confermata strategica per la riuscita dell’evento, grazie alla posizione, agli spazi disponibili e ai servizi offerti, volti a soddisfare tutti i visitatori e i loro accompagnatori.

Tre giorni dedicati ai motori, con esibizioni e test per passeggeri:

Area Drift: esibizione di piloti stuntman su auto e moto

Area 4×4: show di fuoristrada (in collaborazione con Autofficina Morganti)

Moto Freestyle acrobatico: con Leonardo Fini e James Trincucci

Autocross: gara ufficiale UISP

Raduni: Auto Tuning, Moto Harley Davidson con test drive gratuito (by Route 76 Jesi) / Ducati (by Club Ducati Marche), Auto Alfa Romeo (by Alfa Picchio)

Area espositiva partner concessionari e negozi auto/moto

Ad arricchire il programma, la diretta Dj-set Live Radio Studio (sabato sera) e il Concorso Un volto X Fotomodella, in programma per domenica alle 17.

Il pubblico potrà provare l’esperienza “Drift” e “4×4 offroad” a fianco dei piloti.

A disposizione aree drink&food esterne ed interne, in aggiunta ai servizi del locale, che rimarrà sempre operativo durante l’evento.