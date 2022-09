Amazon, Comune approva variante definitiva: «Adesso condizioni concrete per l’insediamento» - Password Magazine

JESI – Amazon, il Comune di Jesi approva la variante urbanistica necessaria all’insediamento. Lo fa sapere il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Come Giunta abbiamo fatto la nostra parte, approvando in questi primi tre mesi di governo della città il piano attuativo definitivo – dichiara in sede di conferenza stampa il primo cittadino -. Ora c’è il documento amministrativo che dà l’autorizzazione alle parti a proseguire, fornendo gli strumenti per dare concretezza all’insediamento».

Per Fiordelmondo si è arrivati a un punto di svolta al complesso iter che dovrebbe portare Amazon a stabilirsi negli spazi dell’Interporto, in località Coppetella, con un proprio polo logistico: «Un passo compiuto questo in tempi accelerati grazie anche al lavoro svolto dagli uffici tecnici e a una filiera ben allineata che ha visto coinvolti Comune, Interporto e Regione». Via libera anche dal Tar: proprio ieri è arrivata la sentenza che respinge il ricorso presentato da un soggetto terzo e che rischiava di bloccare definitivamente l’intera procedura, già rallentata nei mesi scorsi da tre “osservazioni” alla variante. Il sindaco ribadisce: «Le condizioni per l’insediamento ora sono concrete, esiste per la città la possibilità di diventare un attore importante nel panorama nazionale e offrire a chi vive nel nostro territorio uno spazio di futuro che fino a ieri non c’era».

Ora la parola passa a Scannell, lo sviluppatore immobiliare del polo logistico Amazon: «Il Comune continuerà comunque a sentirsi parte in causa, mantenendo un dialogo con i privati coinvolti e dando il supporto necessario affinché l’insediamento possa avere luogo». Tempi? «La speranza è che il cantiere dei lavori prenda il via in tempi non troppo dilatati». Se tutto fila liscio, dopo un iter lungo e tormentato, l’hub potrebbe essere pronto già dal 2024: «L’augurio – conclude Fiordelmondo – è che la città possa presto vedere crescere opportunità nuove con le quali convivere e che l’insediamento porti sul territorio anche un soggetto attivo, un interlocutore che non faccia solo bussiness ma che possa aiutarci a crescere anche dal punto di vista sociale e urbanistico».