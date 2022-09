Riapre al traffico il sottopasso chiuso a causa del maltempo - Password Magazine

CASTELPLANIO -Riapre oggi il sottopassaggio che si affaccia sulla rotatoria nei pressi del Centro Oceano, bloccato a causa della perturbazione che nella notte del 15 settembre si è imbattuta impetuosa sulle Marche e in particolare anche in Vallesina.

La chiusura del tratto della Sp36 è stata obbligata dalla lesione alla centralina elettrica che in caso di allagamento segnala il divieto di accesso e di circolazione nel sottopassaggio che collega inoltre l’uscita e l’entrata della Superstrada di Moie al centro della cittadina stessa e a molti altri comuni. Quello in questione è un punto molto trafficato, fondamentale anche e soprattutto per i collegamenti logistici per le varie aziende del territorio e sono stati non pochi i disagi creati a causa dell’inevitabile aumento del traffico, anche di mezzi pesanti in strade non predisposte usualmente ad una cosi consistente circolazione.

A quanto si apprende, la Provincia di Ancona ha stabilito che a partire da oggi il traffico sarà di nuovo riaperto in quel tratto, avendo incaricato una azienda a presidiare il sottopassaggio 24 ore su 24 e in caso di un nuovo evento di eccezionale maltempo verrà azionato manualmente il segnale di blocco della circolazione.