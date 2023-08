FALCONARA MARITTIMA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12 circa a Falconara Marittima, in via Castello di Barcaglione, per un incendio di un’autovettura alimentata a metano. La squadra di Ancona intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme, evitando il propagarsi dell’incendio alle auto parcheggiate nelle vicinanze del mezzo incendiato. I VVF hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.