Biblioteca La Fornace. Ecco gli appuntamenti di maggio - Password Magazine

MOIE – Si parlerà di memoria, di libri, delle ricette del cuore, di assistenza agli anziani, di teatro, di arte e di fotografia. Come sempre sarà un mese ricco di spunti, eventi e momenti di socialità e di confronto quello proposto dalla biblioteca La Fornace di Moie.

Si inizia con una mostra fotografica dal titolo “Rgb: un mondo a colori”, che esplora le potenzialità della gestione del colore nel trattamento delle immagini, organizzata dal Fotoclub Effeunopuntouno. L’esposizione, che si inaugura sabato 6 maggio nel tunnel della biblioteca, rappresenta la restituzione del decimo corso base organizzato dall’associazione nata nel 2013 allo scopo di divulgare l’importanza e la bellezza dello strumento fotografico.

Martedì 16 maggio, alle ore 18, nel piazzale del centro culturale “eFFeMMe23”, si terrà un reading dal titolo “La censura è figlia della paura e madre dell’ignoranza”. Le letture riguarderanno la storia della censura in Italia fino ai nostri giorni, attraverso stralci di testi censurati anche in tempi recenti, sia per adulti che per bambini. L’iniziativa vuole ricordare i roghi di libri avvenuti nella notte del 10 maggio del 1933 a Berlino e nelle principali città tedesche durante la dittatura nazista. All’iniziativa collaborano l’Anpi Media Vallesina, il Gruppo Solidarietà, i volontari del progetto Bookbox, il gruppo teatrale Clorofilla-B e la biblioteca La Fornace.

Venerdì 19 maggio, dalle ore 16 alle ore 18,30, la biblioteca ospiterà un incontro, a cura della Fondazione Gaspare Spontini, sul tema “Ripensare l’abitare in età anziana: soluzioni abitative innovative e residenzialità leggera”. Le strutture di residenzialità leggera sono soluzioni abitative protette, poste al centro di una rete di servizi socio-sanitari e assistenziali, che rispondono ai bisogni di autonomia e sicurezza di anziani fragili, ma autonomi. Scopo dell’incontro è quello di contestaulizzare tali modelli nella realtà del territorio locale e presentare alcuni esempi virtuosi esistenti.

Mercoledì 24 maggio, alle ore 21, è previsto un incontro sulle malattie reumatiche, a cura dell’Associazione dei malati reumatici delle Marche, in collaborazione con l’Università degli adulti della Media Vallesina. Tutti i venerdì, fra l’altro, l’ateneo degli adulti propone due lezioni gratuite e aperte a tutti, di argomenti vari, dalle ore 15,30, negli spazi della biblioteca. Sabato 27 maggio, sempre alle ore 21, La Fornace ospiterà lo spettacolo dal titolo “Los locos”, frutto del corso di teatro tenuto da Silvia Bertini dell’associazione Magma.

Si terrà nei locali della struttura di Moie, venerdì 26 maggio, alle ore 10,30, anche la premiazione dell’undicesima edizione del concorso “Storie da musei, archivi e biblioteche”, che si è svolto a febbraio nel Museo “Spontini” e in biblioteca. Tra i fotografi e gli scrittori hanno partecipato anche tre classi della scuola secondaria di primo grado di Moie.

E poi ci sono gli appuntamenti “tradizionali” dei circoli della biblioteca, con qualche novità. Il Gruppo Volontari NpL si trasferisce nei giardini delle scuole della cittadina di Moie per leggere le storie ai bambini. Hanno aderito il nido “Il Piccolo principe”, le scuole dell’infanzia “Rodari” e “Domenico Pallavicino” e la scuola primaria “Martin Luther King”.

Fra le iniziative delle associazioni che ruotano attorno alla biblioteca c’è quella, sempre molto partecipata, a cura de “La Fornace ludica”, in programma domenica 28 maggio, dalle 16,30 alle 20, con i giochi da tavolo per grandi e piccoli.