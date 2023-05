In viaggio da Jesi a Cagliari scene e costumi della Traviata “degli specchi”, allestimento Sferisterio di Macerata e Fondazione Pergolesi Spontini - Password Magazine

JESI – In partenza da Jesi, direzione Cagliari, l’iconica “Traviata” cosiddetta “degli specchi”, nell’allestimento dell’Associazione Arena Sferisterio di Macerata e della Fondazione Pergolesi Spontini, con la regia di Henning Brockhaus e le scene di Josef Svoboda riprese da Benito Leonori, costumi di Giancarlo Colis e coreografia di Valentina Escobar.

L’opera di Giuseppe Verdi andrà in scena dal 26 maggio al 4 giugno al Teatro Lirico di Cagliari nell’ambito della Stagione Lirica e di Balletto 2023, riproponendo la magia dello specchio gigantesco che il grande scenografo ceco Joseph Svoboda concepì quale fondale inclinato che rifletteva le tele dipinte sistemate sulle tavole del palcoscenico e gli artisti in ogni loro movimento.

Dal suo debutto all’Arena Sferisterio di Macerata, nel 1992, ad oggi, tale produzione è rimasta nel cuore degli spettatori e nei cartelloni dei teatri italiani ed esteri, anche grazie alla ricostruzione per teatri storici operata dalla Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con lo Sferisterio. Per questo allestimento, le scene sono state realizzate da maestranze locali presso il Laboratorio Scenografico di Jesi, realizzati nelle Marche anche i costumi alcuni dei quali presso la Sartoria del Teatro Pergolesi.

Al Teatro Lirico di Cagliari, l’opera andrà in scena nella direzione di Beatrice Venezi, con Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari; nella compagnia di canto si alternano nei ruoli principali Gilda Fiume/Nina Muho (Violetta), Riccardo Della Sciucca/Paolo Lardizzone (Alfredo), e Leon Kim/Jorge Martinez (Giorgio Germont).