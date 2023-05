Cocaina nascosta nel pacchetto delle gomme da masticare, giovane nei guai - Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA- I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Nuova hanno proceduto all’arresto di un 22enne, residente in uno dei comuni della provincia di Ancona, per detenzione illecita di sostante stupefacenti.

Nel corso della serata di sabato, i militari, impegnati nello svolgimento di un servizio di pattuglia, mentre transitavano per le vie del centro abitato di Santa Maria Nuova, si sono insospettiti vedendo un ragazzo che, accortosi della loro presenza, tentava di nascondersi dietro ad uno dei veicoli in sosta.

Tale circostanza li ha indotti ad approfondire il controllo anche attraverso lo svolgimento di una perquisizione. I carabinieri hanno così rinvenuto 6 dosi di cocaina, del peso complessivo di gr. 5 circa, che il 22enne aveva occultato nell’abitacolo della propria autovettura, parcheggiata a breve distanza, all’interno di un pacchetto di chewingum.

Il giovane è stato, quindi, arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nel corso della mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.