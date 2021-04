Bonus collaboratori sportivi: pagamenti effettuati. Vezzali: «Un primo passo». | Password Magazine

«Come è sempre successo, Sport e Salute ha pagato il bonus nello stesso giorno in cui ha ricevuto i fondi – ha detto il presidente della società Vito Cozzoli -. La crisi politica ha comportato un’attesa per i Collaboratori Sportivi. Ma ringrazio il Sottosegretario Vezzali, che dal primissimo momento del suo mandato, ha seguito l’iter per giungere nel più breve tempo possibile al pagamento delle indennità».

«È un primo passo, ne sono consapevole, ma è un segnale forte – sono le parole del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali -. Non basta, lo so. Ho ricevuto tante mail, tante sollecitazioni e conosco molto bene l’emergenza che stanno vivendo società e collaboratori sportivi. Per questo ho chiesto a Sport e Salute di valutare di riaprire i termini per i collaboratori aventi diritto che non hanno fatto in tempo a confermare i requisiti sulla piattaforma informatica. A breve novità anche per le società».