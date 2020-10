Camper abbandonato, quasi 1700 euro di multa per il proprietario | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Abbandonato tra la vegetazione vicino allo stadio Fioretti, è stato sequestrato e avviato allo smaltimento dagli agenti della polizia locale un vecchio camper trovato nella zona periferica di Castelferretti. La polizia locale è intervenuta nella mattinata di ieri, martedì 27 ottobre, dopo un sopralluogo effettuato la settimana scorsa, cui sono seguite numerose segnalazioni dei frequentatori della zona. Il mezzo, parzialmente danneggiato e in pessime condizioni di manutenzione, era stato lasciato a ridosso del terrapieno della Statale 76, in una zona frequentata dagli amanti dello sport all’aria aperta, oltre che dagli atleti diretti all’impianto sportivo. Rappresentava un potenziale pericolo per l’incolumità di quanti sono soliti passeggiare o fare jogging attorno allo stadio, per questo è stato necessario organizzarne la rimozione e lo smaltimento. Il proprietario, un uomo residente fuori Comune, è stato sanzionato per abbandono di veicolo a motore in base al decreto legislativo 209/2003 che comporta una sanzione pecuniaria di 1.666,67 euro.