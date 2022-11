“Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini domani replica al Pergolesi - Password Magazine

JESI – Il ritorno al Teatro Pergolesi dopo 188 anni dell’opera “I Capuleti e i Montecchi”, tragedia lirica in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani, segna un grande successo venerdì 4 novembre. Il secondo titolo in cartellone della 55^ Stagione Lirica di Tradizione, in replica domenica 6 novembre alle ore 16, è nuova produzione frutto della collaborazione tra Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro Sociale di Rovigo, Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso e Teatro Comunale “G. Verdi” di Padova, diretto dal Maestro Tiziano Severini, con la regia di Stefano Trespidi, scene e costumi di Filippo Tonon, light designer è Bruno Ciulli.

L’opera, che vide il suo debutto nel 1830 alla Fenice di Venezia, è legata al mecenate originario di San Marcello Alessandro Lanari, fu commissionata a Vincenzo Bellini, che musicò il libretto di Felice Romani, ripreso e modificato da “Giulietta e Romeo” di Nicola Vaccaj. La letteratura di riferimento non è la tragedia shakespeariana, ma una novella di Matteo Brandello, datata 1554. La vicenda è ambientata della Verona medievale del 1200-1300, in cui si scontrano le fazioni opposte di guelfi e ghibellini, rappresentate rispettivamente dalle famiglie Capuleti e Montecchi; all’interno della faida prende vita l’amore tragico di due adolescenti appartenenti alle famiglie rivali, Giulietta e Romeo. Gli scontri, le nozze forzate di Giulietta e Tebaldo volute dal capostipite dei Capuleti Capellio, la rivalità tra Romeo e Tebaldo, porteranno al sacrificio dei due giovani amanti che vedranno il coronamento del loro amore soltanto nella morte. Il lirismo e la tragicità della storia viene espresso da una complessa sfaccettatura psicologica dei personaggi, attraverso le loro sofferenze e i loro moti d’animo, che si muovono e vivono all’interno di una cornice di un quadro spezzata. “I Capuleti e i Montecchi” dopo il debutto veneziano andò in scena anche a Jesi nel 1834, nell’ambito della fiera locale; era prevista una seconda messa in scena nel 1836 ma la stagione fu sospesa, a causa del rischio del colera che in quegli anni dall’Europa era arrivata fino allo Stato Pontificio, e che quindi minacciava anche i territori di Jesi. Il Maestro Tiziano Severini, che torna a Jesi dopo la direzione del 1996 di “Giulietta e Romeo” di Nicola Vaccaj, ha diretto la FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, mentre maestro del coro Iris Ensemble è Marina Malavasi. Nella compagnia di canto troviamo due giovani talenti vincitori del XLX Concorso Internazionale per cantanti “Toti Dal Monte”, il soprano Francesca Pia Vitale nel ruolo di Giulietta e il tenore Davide Tuscano nel ruolo di Tebaldo; Lorenzo è il basso-baritono William Corrò e il basso Abramo Rosalen è Capellio. Nel ruolo di Romeo troviamo il mezzosoprano Paola Gardina, ruolo che come da tradizione è affidato a voci femminili.

La 55^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi curata dalla Fondazione Pergolesi Spontini, dopo i due titoli “Il Trovatore” di Verdi e “I Capuleti e i Montecchi” di Bellini continuerà con la prima mondiale di “Delitto all’isola delle capre” di Marco Taralli su libretto di Emilio Jona dal dramma omonimo di Ugo Betti (25 e 27 novembre con anteprima giovani il 23 novembre), e con la “Tosca” di Giacomo Puccini (16 e 18 dicembre, anteprima il 15 dicembre). Per tutta la durata della Stagione Lirica, nell’atrio del Loggione del Teatro Pergolesi vengono esposti i disegni dei bambini e delle bambine che hanno partecipato al laboratorio “C’era una volta… un castello, un balcone, un pozzo, un pittore”, e da cui ha preso ispirazione la campagna di coinvolgimento e di comunicazione della Stagione Lirica 2022. L’allestimento è realizzato da tre studenti di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata (Luca Luchetti, Teresa Marinucci e Francesca Zu), è visitabile gratuitamente fino al 18 dicembre dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19.30. Per le vie del centro storico, c’è “Musica nell’Aria. Sinfonie ed ouverture open air”, in collaborazione con il Comune di Jesi, dalle ore 19 alle ore 19,30 nella settimana del debutto delle opere in cartellone, per diffondere i brani più celebri, attraverso il sistema di filodiffusione comunale. La stagione lirica del Teatro Pergolesi è organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Marche, Soci Fondatori Comune di Jesi e Comune di Maiolati Spontini, Partecipante Aderente Comune di Monsano, Partecipante Sostenitore Camera di Commercio delle Marche, con il patrocinio di Consiglio Regionale delle Marche. Educational Partner Trevalli Cooperlat, sponsor P.S. Medical Center e sponsor tecnico Miriam Montemarani.

A cura di Chiara Petrucci