Castelbellino, Festa per l’accensione dell’Albero ma senza fuochi d’artificio - Password Magazine

CASTELBELLINO – La Festa per l’accensione dell’albero luminoso di Castelbellino, prevista a Castelbellino Stazione presso il Centro Culturale Polivalente per domenica 4 dicembre dalle ore 17.30 sarà realizzata regolarmente con il programma e le attività gastronomiche previste ma per il 20esimo anno dell’albero luminoso non si potrà godere dello spettacolo pirotecnico.

È giunto infatti nella giornata di venerdì 3 dicembre il parere contrario della Commissione Territoriale Tecnica della Prefettura di Ancona a cui compete il rilascio del parere sul progetto esecutivo di gestione dei fuochi d’artificio: «Tenuto conto del sopralluogo, da cui è emerso che sono presenti alberi ad alto fusto e vegetazione sparsa, una linea elettrica su pali, un impianto elettrico di illuminazione con cavi a terra, una morfologia irregolare del terreno con diverse quote si ritiene che sussistono pericoli di interferenza con le traiettorie dei fuochi e per tali motivi si esprime parere contrario – con questa motivazione la Commissione -. in aggiunta a ulteriori rilievi relativi alla sicurezza ed all’emergenza ha espresso la sua deliberazione».

Alla luce dei fatti amministrativi evidenziati, i fuochi d’artificio non potranno essere realizzati.

Il commento del Presidente della Pro Loco di Castelbellino Enzo Animobono: «Siamo molto dispiaciuti per il parere rilasciato, abbiamo cercato di trasmettere tutte le assicurazioni tecniche relative alla sicurezza ed all’emergenza e lo stesso ha fatto l’azienda incaricata alla realizzazione dello spettacolo pirotecnico. Pur rilevando un notevole intento prescrittivo ed una interpretazione rigida a Castelbellino siamo abituati da sempre a rispettare le istituzioni e le autorità amministrative, pertanto, i fuochi d’artificio sono annullati. Coglieremo l’occasione per trovare una soluzione accettabile per questa e per tutte le altre manifestazioni pirotecniche del futuro previo parere della Commissione. Andremo avanti onorando la Festa e celebrando questo straordinario traguardo ventennale dell’albero luminoso di Castelbellino con tutte le attività previste».

La manifestazione dunque sarà realizzata regolarmente. La Festa allieterà il pomeriggio fino al conto alla rovescia. L’appuntamento è per le ore 17.30 con lo spettacolo teatrale per bambini Mago per Svago a cura di “L’Abile teatro” seguito dall’esibizione della Scuola di danza Danzando di Castelbellino. L’ora X dell’accensione è fissata per le 19 con il conto alla rovescia che faremo insieme a tutti i bambini presenti scambiandoci poi un messaggio augurale di pace e fratellanza. L’albero luminoso, questa stupenda luminaria per la Vallesina trasmette da sempre questo significato.

Continueremo la Festa presso gli stands gastronomici presenti con delle prelibatezze per cui Castelbellino è famoso e riconosciuto: soprattutto le cresciole di polenta salate e le cresciole di polenta fritte e dolci, impastate, stese con il lasagnolo, cotte e fritte dalle nostre brave cuoche come si faceva nella tradizione e con le farine di mais locali selezionate di prima qualità. Poi ancora la polenta con i fantastici sughi realizzati dai cuochi delle Sagre che presto torneranno a Castelbellino, castagne, cioccolateria, vin brulé e tutto il “necessario” per scaldarci intorno ad un piatto fumante di prelibatezze.

L’albero luminoso di Castelbellino sarà senza “botti” ma con il cuore gonfio come sempre di messaggi augurali per il Natale delle famiglie, degli sponsor, delle imprese e di tutti coloro che ne intercettano con lo sguardo la luce verde nel versante del meraviglioso centro storico di Castelbellino.