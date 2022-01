Caterpillar, interesse azienda Duplomatic. Oggi la vertenza al Mise | Password Magazine

JESI – Caterpillar, oggi è il giorno della vertenza al Mise per il tavolo convocato, in modalità online dalla Struttura per le crisi d’impresa del Ministero dello Sviluppo Economico con i sindacati e la proprietà aziendale.

Ieri, nello stabilimento jesino, i rappresentanti della Duplomatic Motion solutions di Parabiago, in provincia di Milano, hanno visitato il sito produttivo di Jesi. La speranza per i 270 dipendenti, tra diretti e interinali, è che l’azienda lombarda subentri nel sito produttivo jesino, acquistando la fabbrica e mantenendo i posti di lavoro. I rappresentanti dell’azienda lombarda sono stati accompagnati nello stabilimento dai direttori della produzione e del personale della Cat, per una visita ai reparti durata l’intera mattinata.

Prosegue, intanto, ai cancelli e nel piazzale di Via Roncaglia, il presidio dei lavoratori che dal 10 dicembre scioperano a turno per difendere il posto di lavoro. Il sindacato ha chiesto intanto l’annullamento della procedura di mobilità per consentire la ricerca di eventuali soggetti interessati ad acquistare e ha presentato un ricorso per attività antisindacale ex articolo 28. Caterpillar dal canto suo ha affidato a un advisor (EY) la ricerca di eventuali soggetti interessati a subentrare. Fiom, Fim e Uilm hanno chiesto una sospensione della procedura proprio per dare tempo al lavoro di ricerca di un soggetto in grado di subentrare.