Cinema all’aperto a Casa Avis - Password Magazine

JESI – Torna il cinema all’aperto, e inaugura quest’anno un nuovo spazio, il cortile retrostante Casa Avis, in via Guerri 5. La rassegna, dal titolo “Fuori il cinema”, è organizzata da Avis Jesi, Associazione Culturale Res Humanae e Comune di Jesi, in collaborazione con la band Riciclato Circo Musicale e lo studio cinematografico Subwaylab. Dieci gli appuntamenti, tutti i mercoledì alle ore 21.30, dal 28 giugno al 30 agosto, in un’arena di 150 posti a sedere, al costo di 5 euro a biglietto e con un punto ristoro a cura di Brum Brum Food.

“Una rassegna che mancava da un po’, motivo di orgoglio e soddisfazione”, l’ha definita l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli, sottolineando la collaborazione tra enti e istituzioni. “Abbiamo unito le energie, per fare aggregazione in modo culturalmente costruttivo” prosegue. “Il giardino di Casa Avis è uno spazio per la città e la rassegna è solo il preludio di altre iniziative”.

Mantenuta la promessa di mettere Casa Avis a disposizione della cittadinanza, senza tralasciare il fine benefico, come ha voluto evidenziare Oriana Capitani, presidente di Avis Jesi: “All’inaugurazione di ottobre 2022 ci eravamo proposti di farlo diventare un luogo di crescita per tutti, ma da soli non ce l’avremmo fatta. Per questo ringrazio l’amministrazione comunale e le associazioni che hanno collaborato”.

Le proiezioni estive propongono, su uno schermo cinematografico di 7 metri per 3,5 metri, una serie di titoli che spaziano tra commedia, drammatico, cinema d’autore e animazione. “Sono in prevalenza commedie, per una platea ampia senza esclusività”, come li ha definiti Andrea Accoroni di Riciclato Circo Musicale, gruppo jesino che ha selezionato i titoli con Res Humanae e Subwaylab.

Due gli anniversari celebrati dalle proiezioni: il 40° della commedia “Zelig” di Woody Allen (USA, 1983), in programma il 2 agosto, e il 20° del drammatico “Il posto dell’anima” di Riccardo Milani (Italia, 2003), che sarà proiettato il 23 agosto con la partecipazione di un membro del cast artistico. Segnalata anche la presenza, il 30 agosto (in chiusura di rassegna), di Michele D’Attanasio, direttore della fotografia del film “Freaks out” di Gabriele Mainetti (Italia, 2021), che ha riscosso grande successo di pubblico anche all’estero.

Ampia la programmazione. S’inizia mercoledì 28 giugno con “Toilet” di Gabriele Pignotta (Italia, 2022), il 5 luglio sarà la volta della commedia grottesca di Ruben Östlund “Triangle of sadness” (Svezia, 2022) e il 12 luglio de “Il ritratto del duca” di Roger Michell (Inghilterra, 2020). Si prosegue il 19 luglio con il film d’animazione per tutta la famiglia “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti (Francia, Italia, 2019) e il 26 con “Il mio capolavoro” di Gastón Duprat (Spagna, Argentina, 2018). Nel mese di agosto, dopo “Zelig”, verranno proiettati il 9 “The bra – il reggipetto” di Veit Helmer (Azerbaijan, Germania, 2018), il 16 “Queen & Slim” di Melina Matsoukas (USA, 2022), il 23 “Il posto dell’anima” e il 30 “Freaks out”.

Agli incontri di cinema se ne aggiungeranno altri di teatro in vernacolo, organizzati da Dante Ricci di Res Humanae: il 29 giugno con “Jesi cià el dialetto?”, il 20 luglio con “Le donne…’sse zenghere!!” e il 17 agosto con “Risate romane”. La prenotazione è obbligatoria e il costo di cena e spettacolo è pari a 20 euro a persona.

Per Avis Jesi sono tutte occasioni di sensibilizzazione al tema della donazione. Conclude Oriana Capitani: “Queste serate ci permetteranno di veicolare il nostro messaggio di donazione di plasma, particolarmente necessario in questo momento di non autosufficienza, la copertura è infatti pari al solo 75%. Donare rappresenta un dovere civico, un’assunzione di responsabilità nei confronti dei malati e del prossimo”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri