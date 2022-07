Hospice di Fabriano, il sindaco Ghergo a lavoro per la riapertura - Password Magazine

FABRIANO – Ieri è stata un’ intensa giornata di contatti per il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, impegnata a salvare l’Hospice di Fabriano e garantirne il ritorno nella sua sede, al piano terra dell’ospedale Profili.

«Ieri mattina – dichiara il Sindaco – ho incontrato nel mio ufficio il Direttore dell’Area Vasta 2 Dr. Giovanni Guidi, firmatario del provvedimento di autorizzazione al trasferimento dell’Hospice nei locali attigui al reparto di Medicina. Il Dr. Guidi, premettendo di aver rassegnato le dimissioni dal suo incarico e di essere in funzione fino a venerdì 15 luglio, ha motivato le ragioni della decisione con la carenza di personale infermieristico, che avrebbe altrimenti determinato la chiusura di altri reparti. Ho ribadito l’inopportunità della decisione, che fa gravare su pazienti terminali il peso di problemi organizzativi che avrebbero potuto essere affrontati per tempo e in altro modo. Ho chiesto la riapertura immediata e garanzie sui tempi di ripristino, che il Dr. Guidi si è impegnato a comunicarmi, perché Fabriano non può assolutamente perdere un’eccellenza come l’Hospice, che rappresenta un fiore all’occhiello dell’assistenza ai malati. All’esito dell’incontro – prosegue il Sindaco – ho sollecitato il Direttore Generale dell’Asur Dr.ssa Nadia Storti e l’Assessore regionale Saltamartini ad intervenire per garantire il ripristino della piena funzionalità della struttura, che, attualmente, si trova in locali inadeguati che non garantiscono le finalità di accoglienza e condizionano anche la vicinanza dei familiari. Da parte loro ho ricevuto garanzie della massima attenzione a ricercare, di concerto con il Direttore dell’Area Vasta 2, una soluzione in tempi strettissimi. Oggi mi recherò all’Hospice per verificare la situazione e portare la solidarietà della Città di Fabriano a chi sta incolpevolmente subendo i disagi di problemi che non possono essere fatti ricadere sui malati e sulle loro famiglie».