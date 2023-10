Centro Turistico Giovanile: presentato a Jesi il progetto nazionale “Città ospitali” - Password Magazine

JESI – Domenica 8 ottobre a Jesi, presso la sede del Centro Turistico Giovanile Vallesina (CTG), il Presidente nazionale del Centro Turistico Giovanile (CTG), dott. Fabio Salandini, ha presentato il progetto nazionale “Città Ospitali” ad alcuni interlocutori privilegiati del nostro territorio. Tra i presenti i rappresentanti del Comune di Jesi, della Confartigianato Jesi, del CSV Marche, di AGCI Marche e della Cooperativa Sociale Odòs.

Il progetto nazionale “Città Ospitali” mira a promuovere un turismo sociale, consapevole, sostenibile e solidale che mette al centro dei suoi interessi la persona e la comunità. La proposta è quella di creare una rete di “Città Ospitali”, in grado di far vivere un’autentica esperienza di accoglienza, mettendo in rete tutti gli attori del territorio.

Il Presidente Salandini ha suggerito che anche la città di Jesi entri a far parte di questa rete, attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro, in cui i vari stakeholder possano contribuire alla strutturazione di questo percorso affinché anche la città federiciana possa fregiarsi del titolo “Città ospitale”.

Il progetto delle “Città Ospitali” è stato accolto favorevolmente da tutti gli interlocutori partecipanti all’incontro. In particolarmente un apprezzamento convinto è arrivato da Cristina Brunori, Presidente della Confartigianato Jesi.

Il CTG Vallesina ringrazia l’amministrazione comunale di Jesi, nella persona dell’Assessore al commercio Emanuela Marguccio e dell’Assessore al turismo Alessandro Tesei, il CSV Marche presente con Mario Argentati, la Confartigianato nella persona del Presidente locale Cristina Brunori, l’AGCI Marche nella persona del Vice Presidente Daniele Tassi, la Cooperativa Sociale Odòs nella persona di Carlo Bellocchi e il Presidente Nazionale CTG Fabio Salandini, per aver preso parte a un proficuo momento di confronto incentrato sulla promozione e lo sviluppo del nostro territorio con particolare riferimento al turismo.

Il Centro Turistico Giovanile (CTG) è un’associazione a carattere nazionale che si interessa di tempo libero e turismo sociale quali strumenti educativi per una crescita umana e culturale delle persone. Il CTG è nato nel 1949 come opera dell’Azione Cattolica e si è reso autonomo nel 1970, mantenendo inalterate le proprie finalità educative e la propria ispirazione cristiana. Il CTG si rivolge ai giovani e non, coprendo tutte le fase d’età, dai ragazzi agli anziani.