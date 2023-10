Jesi, via alla manutenzione di quattro rotatorie - Password Magazine

JESI – Dando seguito agli impegni assunti con il piano delle opere pubbliche, la Giunta comunale nella sua ultima seduta ha approvato i progetti di manutenzione straordinaria di quattro rotatorie di particolare rilevanza nella viabilità cittadina e con criticità estese. Tre sono distribuite lungo l’asse sud, e precisamente quella tra Via Ricci, Viale XXIV Maggio e Viale Don Minzoni (in prossimità del sottopasso ferroviario), quelle tra Via Pasquinelli e Viale Don Minzoni e quella tra la stessa Via Pasquinelli e Via Bocconi. La quarta è la rotatoria dalla parte opposta della città, quella che convoglia Viale Verdi, Viale Papa Giovanni XXIII e Via M.L.King.

L’investimento complessivo sarà di 190 mila euro, risorse che in sede di variazione di bilancio il Consiglio comunale aveva approvato su indicazione della Giunta. Le stesse erano state reperite tra avanzo di amministrazione dell’annualità 2022 e da introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, proprio con l’obiettivo di incrementare i fondi da destinare ad alcuni interventi di manutenzione di strade e marciapiedi considerati prioritari, che sono così passati da 600 mila a 990 mila euro.

I lavori, che saranno realizzati non appena completate le procedure di appalto, consistono tecnicamente nel rifacimento sia del sottofondo stradale per garantire maggiore tenuta, soprattutto per il passaggio dei mezzi pesanti, sia nella nuova asfaltatura.

L’Amministrazione va così a farsi carico di una delle esigenze prioritarie che è quella di lavorare sulla manutenzione dei nostri spazi pubblici.