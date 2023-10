Biblioteca La Fornace, presentazione del libro “La cucina di Raul” - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Un omaggio a un personaggio stimato e apprezzato, come persona e come chef. Era originario di Maiolati Spontini Raul Ballarini, protagonista del libro “La cucina di Raul”, scritto da Terenzio Montesi. Il volume, che il giornalista aveva dedicato a Ballarini, sarà presentato venerdì prossimo (20 ottobre), alle ore 18,15, alla biblioteca La Fornace, da Mauro Magagnini, dell’Accademia della Cucina Italiana. “La cucina di Raul” offre una panoramica sulla vita del noto cuoco, scomparso nel 2016, sulle sue ricette e sulle erbe commestibili ma “dimenticate” che usava nei suoi piatti al ristorante la Pianella di Serra San Quirico.

L’estroso chef, creatore di piatti unici come “lo stoccafisso al musetto di porco”, aveva come peculiarità quella di utilizzare le risorse di un ricco territorio collinare che gli forniva gli ingredienti naturali per una cucina di qualità e di vera tradizione. Ballarini era considerato tra i migliori cuochi marchigiani e d’Italia: si era aggiudicato la chiocciolina Slow Food, aveva ottenuto riconoscimenti del Gambero Rosso ed era stato recensito perfino dal New York Times.