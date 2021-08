Chiaravalle, frontale: due auto coinvolte e cinque feriti, tre sono minori | Password Magazine

CHIARAVALLE – Scontro frontale a Chiaravalle, in via Leopardi, all’altezza del ponte che travalica il fiume. Due le vetture coinvolte, cinque i feriti in ospedale di cui tre sarebbero minorenni: questo è il bilancio del sinistro avvenuto intorno alle 17.50. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Jesi e i carabinieri per i rilievi. Attivato anche l’elisoccorso in supporto ai sanitari delle automediche con l’equipaggio. In ospedale i due conducenti, trasportati in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette. I tre minori sono stati invece trasferiti al Salesi, sempre al bordo dell’ambulanza. Le condizioni non sarebbero gravi. L’elisoccorso è ripartito senza nessuno a bordo.

Notizia in aggiornamento