Circolo di via Roma, Comitato direttivo a lavoro per la riapertura | Password Magazine

JESI – Dopo 31 anni, il Circolo di via Roma non riaprirà con la solita gestione. Ieri l’annuncio sui social rivolto a tutti i soci e non: «Con le lacrime agli occhi volevo annunciarvi che il Circolo Arci Martiri XX Giugno non aprirà più, almeno con questa gestione – si legge – non per volontà nostra». Tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza da parte dei soci che si sono susseguiti sulla pagina.

«Io e mia madre – scrive il gestore – volevamo ringraziare tutte le persone che ci hanno fatto vivere dei momenti e delle serate bellissime , avrei tanto da scrivere ma in questo momento il dolore è grande! Grazie grazie veramente a tutti i gruppi che sono usciti lì, non vi dimenticherò mai».

Il Comitato direttivo del Circolo Arci Martiri XX Giugno, presieduto da Elio Corinaldesi, smentisce però le voci «allarmistiche e infondate di chiusura del Circolo di via Roma»:

«Non rispondono al vero – si legge in una nota – negli ultimi giorni di dopo covid il Comitato Direttivo si è riunito più volte per verificare che esistano tutte le condizioni per garantire al più presto la riapertura in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Si sta lavorando per ripristinare queste condizioni e riaprire in tempi brevi le attività sociali; si fa appello al senso di responsabilità e collaborazione di tutti i soci».