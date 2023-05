Giornata dell’Europa, il Comune di Monte Roberto dona 300 opuscoli agli studenti - Password Magazine

MONTE ROBERTO – In occasione della Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, il Comune di Monte Roberto donerà a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo «B. Gigli» una brochure dal titolo “Esploriamo l’Europa!”. Un opuscolo di circa 60 pagine rivolto ai giovani per scoprire che cos’è l’Unione europea, come è nata e come influenza la vita di tutti i giorni.

Tale iniziativa, a conferma dell’attenzione e della sensibilità dell’Amministrazione comunale alla trasmissione di valori importanti e fondamentali ai nuovi Cittadini affinché crescano con maggiore consapevolezza, sottolinea la perfetta armonia e collaborazione tra Istituzioni: «Una coordinazione che, come più volte abbiamo affermato, rappresenta la chiave di ogni successo e la cifra distintiva del nostro interpretare il servizio di amministratori locali – fa sapere il sindaco di Monte Roberto Stefano Martelli -. Le potenzialità della scuola sono infinite e speriamo che anche questa iniziativa contribuisca ad accrescere l’interesse e il rispetto nelle istituzioni».

Il sindaco, ieri mattina, ha consegnato 300 brochure alla dirigenza scolastica per consentire domani la distribuzione: un’iniziativa che, come le precedenti, quali la celebrazione della festa delle FFAA, l’evento con la partecipazione del capitano Ultimo con consegna della cittadinanza onoraria e lo spettacolo sulla nostra carta costituzionale, vuole valorizzare la necessità di conoscere l’Europa in un contesto di consapevolezza della nostra storia.