Coltivava piante nel suo appartamento in centro città, 37enne nei guai | Password Magazine

ANCONA – Piante di marijuana coltivate in un appartamento del centro di Ancona.

I poliziotti della Squadra Mobile nelle prime ore di questa mattina (6 ottobre), hanno fatto irruzione in una abitazione occupata da un operaio 37enne italiano, già attenzionato dagli investigatori in quanto, soprattutto nel periodo di ripresa dal lockdown, era stato notato frequentare noti assuntori della città.

Al culmine di una serie di servizi di pedinamenti ed appostamenti, gli agenti dell’Antidroga hanno ritenuto di operare tempestivamente una perquisizione nell’abitazione dell’uomo che ha permesso di rinvenire 2 piante di marijuana alte un metro circa; 5 barattoli in vetro contenenti marijuana pronta allo spaccio; un bilancino di precisione, in tutto 744 grammi di marijuana. L’uomo è stato denunciato.