Croce Rossa Jesi, tempo di bilanci dopo l'emergenza | Password Magazine

JESI – Cerimonia post emergenza questa mattina alla sede Croce Rossa di Jesi. Un’occasione per ringraziare tutta la rete di solidarietà che, intorno alla CRI, si è mossa per aiutare la popolazione durante i mesi di pandemia.

«La Croce Rossa è sempre presente in situazioni di emergenza, in tutto il mondo – ha detto il presidente dr Francesco Bravi -. Durante il covid, ci siamo occupati del trasporti di pazienti ma anche di consegna di farmaci a privati e ospedalieri, della spesa e di indumenti. Sta arrivando alla fase conclusiva, come concordato con il Ministero della Salute, l’indagine di serio prevenzione: circa 50 volontari hanno eseguito in queste ultime settimane oltre 2500 telefonate per i prelievi, effettuati poi dalle nostre infermiere professionali volontarie. Anche in questo periodo, una decina di volontari, in convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione, sono operativi nelle scuole per offrire assistenza durante gli esami di maturità agli studenti del Liceo Classico e del Cuppari Salvati. Altri 25 entreranno in funzione con i centri estivi. Riaperto infine il centro per la terza età in via Cavour».

Per il vescovo Don Gerardo «di fronte a tutto questo va sottolineato quante risorse ci sono sul territorio, tutte capaci di entrare in azione durante le emergenze e che ci danno un senso di sicurezza». L’assessore alla Sanità Maria Luisa Quaglieri, nel portare i saluti del sindaco Bacci, ha ribadito l’importanza delle associazioni e della rete di solidarietà: «Il tessuto di questa città è forte – ha detto – è composta di realtà, ognuna delle quali si è attivata per fare il proprio dovere, oltre la propria mission».

Sono intervenuti anche il primario del Pronto soccorso di Jesi Mario Caroli, il presidente dell’Avis di Jesi Bruno Dottori, il direttore della Caritas diocesana Marco D’Aurizio, Emanuela Corsetti dell’associazione Il Sipario, Giancarlo Ercoli, a rappresentanza degli artisti che hanno messo a disposizione le loro opere per una raccolti fondi a sostegno della Croce Rossa.

A concludere, la commozione del presidente Bravi dopo aver letto un contributo scritto dall’associazione ADRA: «Emozioni forti – ha detto – in questi miei 40 anni in CRI».

Poi gli scambi degli omaggi e un ringraziamento rivolto a tutti i volontari che hanno contribuito all’emergenza, alle associazioni e ai cittadini che si sono impegnati in prima linea e che continueranno a farlo, ora che la società di prepara a combattere una nuova lotta dopo il covid, quella contro la povertà.

A cura di Chiara Cascio