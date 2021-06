Moie, presentato il cartellone degli eventi estivi 2021 | Password Magazine

MOIE- Si è tenuta nella mattinata di giovedì 24 giugno presso la biblioteca La Fornace di Moie, la conferenza stampa di presentazione del cartellone delle manifestazioni estive del comune di Maiolati Spontini dal titolo “Percorsi d’Estate”.

Hanno preso parte all’incontro il Sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, l’assessore ai servizi sociali Beatrice Testadiferro, l’assessore alla cultura Tiziana Tobaldi, e i referenti delle varie associazioni che hanno collaborato all’organizzazione.

Gli eventi seguiranno 4 filoni tematici principali: gli incontri con l’autore e gli aperitivi letterari; la musica, il teatro e gli spettacoli dal vivo; le iniziative dedicate a Gaspare Spontini per il 210^ anniversario del suo matrimonio con Celeste Erard; i percorsi sensoriali.

Le cornici di queste iniziative sono la biblioteca La Fornace di Moie e il centro storico di Maiolati capoluogo, per le iniziative in onore di Spontini.

Questo cartellone, definito dal sindaco Consoli come «un percorso intenso, ricco di iniziative e di attività poliedriche», è stato stilato in collaborazione con varie realtà associative del territorio tra cui il Club fotografico EffeUnoPuntoUno, la Casa dell’olio e delle biodiversità e l’Ar.Co.

Ogni associazione e realtà culturale ha proposto delle attività per riprendere a vivere una reale socialità. Tra le altre emerge la volontà dei commercianti e artigiani, categorie molto colpite dalla crisi, e rappresentata dalla referente Ar.co. Gianna Scortechini che, attraverso un percorso che coinvolge i 5 sensi, cercano di avvicinare le persone al loro lavoro e di narrare la bellezza del territorio. Tali laboratori partiranno dallo sviluppo del senso del tatto dal 10 luglio con il corniciaio Virgilio Contadini, proseguiranno poi con molte tappe, tra cui il 23 luglio con il laboratorio di Carta & Penna, organizzato da Studio Gamma e Password alla biblioteca La fornace.

L’Ar.Co inoltre ha promosso per il 3 agosto una “Notte bianca”, con tutte le vetrine addobbate a festa per l’anniversario di matrimonio di Gaspare Spontini e Celeste Erard, che sarà anticipata da vari incontri e spettacoli dedicati a Spontini. L’11 settembre si terrà nei luoghi spontiniani una camminata fotografica curata dal club EffeUnoPuntoUno.

Per quanto riguarda la presentazione di libri e incontri con autore nel mese di luglio sono organizzati incontri, tra gli altri, con la nutrizionista Letizia Saturni che l’8 luglio che sarà intervistata dalla giornalista, direttrice di Password, Chiara Cascio e che presenterà il suo libro “Incontriamoci in cucina”, e con la scrittrice e giornalista Asmae Dachan intervistata dalla giornalista Catiuscia Ceccarelli, che presenterà il suo libro “Non c’è il mare ad Aleppo”. A questi si va ad aggiungere l’iniziativa dell’Aperitivo letterario, giunto alla seconda edizione e che quest’anno si terrà in presenza, presentato dalla bibliotecaria Romagnoli.

La grande ricchezza e varietà di questo cartellone secondo l’assessore Tobaldi vuole essere ”un ‘opportunità per vivere bei momenti di socialità e pensare ad un turismo di prossimità e sostenibile». Anche se da parte di tutti gli intervenuti è emersa la speranza che questa sia un estate di ripartenza con la speranza di lasciarci alle spalle tutto ciò che di brutto abbiamo vissuto nell’ultimo anno, il rispetto delle norme di sicurezza è molto importante in questa fase ed a testimoniarlo alla conferenza stampa il coordinatore cittadino della Protezione Civile Marco Conti, che ha assicurato l’impegno dei volontari anche per garantire il distanziamento. (T.C.)