Bookcrossing, lettura e riuso creativo - Password Magazine

JESI – In partenza un laboratorio di riuso creativo per ragazzi dai 14 ai 25 anni, finalizzato alla costruzione di casette per lo scambio di libri nei parchi della città. Il progetto di bookcrossing, dal titolo “Maneggiare le parole”, avrà avvio domani 28 giugno alle 17.00 presso il Parco del Vallato e si terrà ogni mercoledì pomeriggio tra fine giugno e inizio agosto.

Al tema del reimpiego si unisce quello della personalizzazione delle letture. I partecipanti saranno infatti chiamati a stimolare la loro creatività per trovare nuovi utilizzi a oggetti altrimenti destinati allo smaltimento. La particolarità di questo scambio è inoltre quella di poter inserire in ogni libro una traccia personale, attraverso un segnalibro o la sottolineatura di un passaggio importante.

Organizzati da COOSS, in collaborazione con il Comune di Jesi, la Consulta delle nuove generazioni, la Cooperativa Sociale Costess e il Centro di Aggregazione Giovanile, i laboratori saranno svolti con il supporto degli operatori e dell’esperto Andrea Accoroni.

“Non è necessario avere nessun tipo di esperienza per partecipare, basta solamente il desiderio di pensare fuori dagli schemi – dicono gli organizzatori, sottolineando come l’attività sia destinata alla compartecipazione dell’intera cittadinanza -. Una volta costruite le casette, chiunque potrà contribuire lasciando un proprio libro”.

Le attività, totalmente gratuite per i partecipanti ai laboratori, sono finanziate dai Piani del Dipartimento Dipendenze Patologiche (Festival dell’educazione e Progetto Innovazione Prossimità e domiciliarità) e dal Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico (GAP), gestiti dalla Cooperativa Sociale COOSS Marche e mirati alla prevenzione e all’educazione non formale per la popolazione adolescente del territorio (di altre iniziative del Piano regionale abbiamo scritto qui).

Per partecipare è possibile iscriversi per mail all’indirizzo incontrajesi@gmail.com o per messaggio alle pagine Instagram “incontrajesi” e Facebook “In.con.tra Jesi”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri