Maiolati, investito da auto pirata: è grave | | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Spaventoso incidente ieri sera intorno le 22 a Maiolati Spontini. In via Spontini, sulla strada principale che attraversa il borgo, non distante dal palazzo municipale, un uomo è stato falciato da un’auto pirata. È successo tutto in pochissimi istanti: secondo il racconto di alcuni testimoni, il pedone era fermo sul ciglio della strada, impegnato in una conversazione con un’altra persona, quando un fuoristrada è apparso sulla via e lo ha travolto, colpendolo con la parte anteriore destra.

Si tratterebbe di un suv bianco, un Nissan Pajero, che non si è fermato a prestare soccorso ma avrebbe proseguito la corsa in direzione Moie. Gravi le condizioni dell’uomo, un 52enne, affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso, avviate subito le indagini per risalire al responsabile che potrebbe già essere stato rintracciato.