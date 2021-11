Coppia di anziani cade in casa, le grida segnalate ai carabinieri | Password Magazine

JESI – Coppia di ultra centenari chiede aiuto, tempestivo l’intervento dei carabinieri. È accaduto questa mattina quando le grida di una coppia di anziani, di oltre 100 anni di età, residenti in una zona semicentrale di Jesi, hanno allarmato il vicinato facendo scattare la chiamata ai carabinieri. I due erano incorsi in un incidente domestico che aveva provocato una caduta.

La richiesta è stata gestita dal 112 della Compagnia Carabinieri di Jesi che ha inviato immediatamente una pattuglia di zona. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118. Gli anziani sono stati immediatamente soccorsi, messi in sicurezza e trasportati in ospedale. Questa è l’ultima delle tante emergenze assistenziali che l’Arma dei Carabinieri risolve ogni giorno per assicurare prossimità e sicurezza alla popolazione.