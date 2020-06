Jesi, SS76: al via realizzazione rampa di accesso | Password Magazine

JESI – Prenderanno il via questo pomeriggio i lavori di realizzazione di una nuova rampa di accesso alla superstrada, all’altezza dello svincolo Jesi Est che dovrà permettere il ripristino del transito lungo la SS76. È quanto emerso dall’incontro tenutosi questa mattina tra i tecnici dell’Anas e del Comune di Jesi, alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Renzi.

La rampa, a detta dei responsabili dell’Anas, sarà completata nel giro di un paio settimane e sarà posizionata all’ingresso di Via Zanibelli. I residenti di quella zona avranno pertanto come unico accesso quello dalla parte opposta (passando cioè, dietro la Rusticanella, da via Moriconi e via Adeodato Pieralisi).

Dunque l’odissea che sta vivendo l’Asse sud da sabato scorso proseguirà purtroppo per altri giorni, non essendoci materialmente altre strade dove dirottare il traffico della superstrada con direzione Roma-Ancona. Polizia locale e polizia stradale sono impegnate con le proprie pattuglie per disciplinare la circolazione agli svincoli e nei punti di maggiore criticità, ma di fatto i 12 chilometri che vanno dallo svincolo di Jesi Ovest, dove vi è l’obbligo di uscita dalla superstrada, e lo svincolo di Monsano formano un unico incolonnamento. Ai residenti di Jesi si consigliano percorsi alternativi per non restare imbottigliati nel traffico.

Relativamente alla situazione del sottopasso, i tecnici hanno certificato che le lesioni alle travi sono insanabili e dunque sarà necessario procedere alla demolizione e successiva ricostruzione. Una prima analisi quantifica in circa un milione il danno e in cinque-sei mesi i tempi per la ricostruzione.