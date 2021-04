Da Fratelli D'Italia Alta Vallesina solidarietà ai lavoratori dell'Elica | Password Magazine

MERGO – Da circa ventiquattro ore il Coordinamento unitario del gruppo Elica ha annunciato la delocalizzazione di una consistente fetta della propria produzione attualmente in Italia, che porterebbe alla chiusura dello stabilimento di Cerreto D’Esi e al forte ridimensionamento dello stabilimento di Mergo per un totale di oltre 400 esuberi.

«La decisione annunciata avrebbe conseguenze inimmaginabili per il tessuto socio-economico di una parte del nostro territorio il cui introito produttivo è già da anni in netta flessione, andando a coinvolgere anche un nutrito indotto di piccoli artigiani»: queste le parole dei componenti del neocostituito Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Alta Vallesina coordinati dal presidente provinciale Stefano Benvenuti Gostoli, a cui si uniscono i consiglieri regionali Carlo Ciccioli e Marco Ausili e il dirigente nazionale del partito Giovanni Zinni, che stanno in queste ore

monitorando la situazione, supportando il presidente regionale Francesco Acquaroli nel delicato

compito di riunire intorno ad un tavolo l’azienda e le e parti sociali.

«Gli esponenti del partito esprimono la loro più sincera solidarietà a tutti i lavoratori interessati dalla

decisione, rimarcando l’assoluta necessità che il dato occupazionale venga mantenuto stabile in una

Regione già fortemente provata dalla crisi. Fratelli D’Italia Alta Vallesina Murielle Balducci, Marco Barattini, Samantha Micucci, Gloria Paciarotti».