Da Monte Roberto in missione in Libano: intervista al Ten. Col. Alessio Panfoli | Password Magazine

Emergenza Libano, tra pandemia e crisi economica. Il Tenente Colonnello Alessio Panfoli, 44 anni, di Monte Roberto, nell’anconetano, è tra i 1.100 militari del contingente nazionale in missione nelle terre libanesi: «Sono partito il 13 agosto e dovrei restare qui sino alla fine di febbraio 2022. Rispetto all’ultima missione svolta nel 2017 in Afghanistan, in questa c’è una variabile in più che, sicuramente, condizionerà tutto il periodo, ovvero il Covid». Il ten. col. Panfoli, che a Monte Roberto è anche assessore, è promotore di un corridoio di solidarietà tra il piccolo comune della Vallesina e il Libano per la raccolta di beni di prima necessità: servono latte in polvere per neonati, medicinali, vitamine, saturimetri e termometri.

Ma perché i militari italiani in Libano?

«La missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) è nata nel 1978 con una risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito dell’invasione del Libano da parte di Israele – spiega Panfoli -. Successive risoluzioni hanno prorogato la durata della missione. In ambito nazionale, l’operazione è denominata ‘Leonte’. Parallelamente l’Italia svolge anche un’altra missione che si concretizza nello schieramento di una Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano».

Colonello, che contributo sta apportando al Paese, qual è il suo compito?

«Il mio ruolo è quello di financial and contracting officer, ovvero mi occupo degli aspetti giuridico-amministrativi necessari per il corretto svolgimento della missione e del sostegno logistico. Con una situazione socio-economica fortemente peggiorata da covid e crisi economica, le difficoltà nel relazionarsi con le attività produttive locali sono diventate sempre più di difficile gestione e prevedono una sensibilità adeguata alla complessità di questa terra, grande poco più delle Marche, con quasi 7 milioni di abitanti, di diverse culture e religione».

Come trascorre le giornate?

«Come nelle precedenti missioni, anche in Libano, le giornate, le settimane e i mesi risultano molto impegnativi. Si lavora costantemente ogni giorno per almeno 12 ore».

Le manca casa?

«Sono oramai 24 anni che vivo lontano da casa, da quando nel 1997 entrai in Accademia, sebbene, per tutto questo periodo, abbia sempre cercato di tornare ogni volta che potevo dalla mia famiglia. La lontananza dall’Italia e dagli affetti è, senza dubbio, il sentimento più difficile da gestire».



Quando tornerà la prima cosa che farà?

«Dopo tanti mesi all’estero, senza mai staccare la spina dal lavoro, mi prenderò un periodo di riposo e spensieratezza. E…non c’è posto migliore della nostra Vallesina e della nostra bellissima Italia per rigenerarsi e recuperare le energie».



Amante dell’avventura dunque ma anche fortemente legato alle origini…

«Da sempre è questo lo spirito che c’è in me. Insieme ad altri colleghi abbiamo creato il Club Ufficiali Marchigiani, unico sodalizio con statuto registrato dal Ministro della Difesa, e ogni anno svolgiamo attività formative a favore dei ragazzi delle scuole superiori marchigiane, per la diffusione dei valori e della cultura militare. Pochi mesi fa, abbiamo anche inaugurato a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, il nostro punto informativo dove i giovani possono avvicinarsi e conoscere il mondo della Difesa».