Dal PNRR 917 mila euro per la nuova mensa alla Garibaldi | Password Magazine

JESI – Altri 917 mila euro dal Pnrr per Jesi. Stavolta arrivano con il bando del Ministero dell’Istruzione che ha finanziato la demolizione e ricostruzione del plesso annesso alla scuola primaria Garibaldi che sarà destinato a servizio mensa per i circa 180 alunni presenti.

Un contributo che è pari al 100% della spesa prevista e che è secondo per entità tra tutti quelli ammessi nella graduatoria della regione Marche, graduatoria ufficializzata nella giornata di ieri. Si tratta di un progetto estremamente innovativo e di tecnologia avanzata elaborato dall’Area Servizi Tecnici del Comune di Jesi e questo spiega anche l’ottimo punteggio ottenuto in sede di selezione. Verrà infatti demolito l’attuale edificio ad un piano di circa 150 mq. e l’annesso passaggio dalla scuola e ne verrà realizzato uno più grande, su due piani, di 230 mq. ciascuno. Due piani anche per il passaggio dalla scuola, cosicché gli alunni che avranno le aule al piano terra avranno come refettorio il piano terra del nuovo edificio, mentre quelli che si trovano nelle aule del primo piano utilizzeranno il refettorio sullo stesso livello. Nella struttura che sorgerà previsti tutti gli standard di legge per dimensionamento e rapporto spazio/bambino, con la realizzazione anche di servizi igienici in entrambi i piani, spogliatoio per il personale di servizio e annessi per lo sporzionamento dei pasti, scala interna e ascensore.

L’immobile sarà realizzato con strutture in legno e materiale per l’edilizia riciclato, avrà pannelli solari e fotovoltaici nel tetto e dunque potrà essere certificato a clima 0 sia in fase di costruzione che di funzionamento.