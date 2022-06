'L'Essenziale' di Moie festeggia i primi tre anni di attività | Password Magazine

MOIE – Nella serata dell’8 giugno l’erboristeria “L’Essenziale” di Moie ha festeggiato i suoi primi 3 anni di attività.

Paola Cuicchi, titolare dell’ Erboristeria L’Essenziale, consulente di fitoterapia e di fitocosmesi, ha accolto i numerosi visitatori e amici con un grande sorriso felice del successo della serata, brindando insieme a loro con infusi e spumante e accompagnando tutto con un piccolo rinfresco a base di biscottini realizzati dal suo fornaio di fiducia con i semi in vendita in erboristeria.

All’interno del negozio si possono trovare le linee Erbamea e L Erbolario e la spiegazione su tutte le loro proprietà benefiche che la titolare non manca mai di dare e che ha dispensato anche in questa serata così speciale.

Momenti di piccola convivialità e amicizia trascorsi fuori in giardino, preziosi dopo un periodo che ci ha visti tutti costretti a stare lontani-

Per chi volesse acquistare i prodotti, ma non avesse tempo o modo di arrivare a Moie, Paola ha da poco attivato un portale e-commerce dove con un click si possono richiedere i prodotti e le novità che di settimana in settimana cambiano in base alle stagioni e alle offerte in corso e che saranno prontamente consegnati attraverso il corriere.