Lonza di maiale con pomodori gratinati | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

La rubrica Incontriamoci in cucina, nata giocando tra fornelli e piastre, si è poi concretizzata in un libro. Ora sarà anche spunto per abbinamenti salutari, gustosi, facili e pratici per tutti, nessuno escluso!

Oggi vi propongo scaloppina di lonza di maiale al vino bianco con pomodori gratinati, un secondo piatto sfizioso e veloce da preparare. Molto spesso la carne di maiale viene demonizzata perché considerata particolarmente ricca di grassi ma … la lonza è invece un taglio molto versatile e poco grasso che ben si presta a preparazioni golose adatte sia a chi vuole perdere peso e/o chi deve prestare attenzione ai grassi per un maggior controllo di colesterolo e trigliceridi.

L’abbinamento con pomodori gratinati permette di garantire un buon apporto di antiossidanti – in particolare licopene – e l’aggiunta di pan-grattato oltre a garantire croccantezza permette di eliminare il pane, garantendo così la correttezza nutrizionale.

Ultima nota va alla modalità di cottura che permette di mantenere la carne morbida e succosa; di non depauperare il patrimonio nutritivo e, grazie al vino, di creare una deliziosa cremina con la quale sarebbe un vero sacrilegio non fare la scarpetta ☺

INGREDIENTI 8 fettine di lonza di maiale

100g farina di mais

300ml vino bianco

1 ciuffo di prezzemolo

8 pomodori rossi

100g di pangrattato – anche gluten-free

Sale&pepe

Salate le fettine massaggiandole con le mani; passatele nella farina di mais e fatele rosolare a fuoco vivace da entrambe i lati, in una padella capiente.

Aggiungere il vino bianco; abbassare la fiamma e coprite con un coperchio per 5 minuti. Togliete poi il coperchio e lasciate evaporare il vino girando di tanto in tanto. Quando si sarà formata una cremina spegnete il fuoco e spolverate con prezzemolo tritato e pepe nero.

Nel frattempo:

Lavate bene i pomodori e tagliateli a metà.

Mescolate il pangrattato con aromi e olio

Riscaldate il forno a 160°C

Farcite ciascuna parte del pomodoro con il composto preparato; disponetele in una teglia precedentemente rivestita con un foglio di carta da forno e fate cuocere in forno per circa 30 minuti.

Buon appetito ☺

