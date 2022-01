Dipendente a lavoro senza green pass e mascherina, 5 giorni di chiusura per il locale | Password Magazine

ANCONA – Nel corso dei servizi finalizzati alla repressione dei reati in genere, predisposti dal Comando Provinciale di Ancona, i militari della Compagnia del capoluogo dorico hanno deferito in stato di libertà una 32enne, ritenuta responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, e proceduto alla chiusura temporanea per 5 giorni di un locale pubblico, a causa dell’inosservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’auto condotta dalla 32enne è stata controllata la scorsa notte lungo Via Flaminia: gli uomini dell’Arma si sono immediatamente resi conto che la giovane potesse essere in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici e, pertanto, hanno deciso di sottoporla ad accertamento etilometrico. L’esito è stato impietoso: tasso pari a 1.49 g/l e patente ritirata.

Sempre nella giornata di ieri, i militari hanno poi proceduto alla chiusura di un locale pubblico sedente in città: all’atto del controllo, un dipendente è risultato essere sprovvisto di certificazione verde e di dispositivi di protezione delle vie aeree.

Inevitabile, dunque, la sanzione della chiusura amministrativa per 5 giorni.