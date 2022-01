Montecarotto, torna la 37esima edizione della 'Pasquella' | Password Magazine

MONTECAROTTO – La Rassegna della Pasquella, questa ormai “storica” manifestazione, la prima del genere nelle Marche, fondata sul recupero e sulla rivitalizzazione di una delle testimonianze vive della nostra comune cultura popolare, legata ai rituali di questua del solstizio d’inverno ed alle sue forme di propiziazione legate a credenze pre-cristiane ed antichi riti di fertilità, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Montecarotto, e curata dal Centro Tradizioni Popolari e dal Gruppo “La Macina”,con la collaborazione , della locale Pro-Loco, e della Protezione Civile Comunale, con l’alto patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ancona, arrivata alla trentasettesima edizione si svolgerà, Giovedì 6 Gennaio 2021 (Giorno dell’Epifania).

Lo svolgimento della Rassegna, dopo un anno forzato di interruzione, causa corona virus, avrà naturalmente un programma e una realizzazione straordinari, dovendo rispettare tutti gli accorgimenti e restrizioni dovute al momento storico e di emergenza che stiamo vivendo.

Infatti per evitare assembramenti sono stati cancellati, il pranzo comunitario che concludeva la Rassegna itinerante del mattino, e la Rassegna pomeridiana di tutti i Gruppi in piazza.

A questo proposito sono stati invitati per la QUESTUA DEL MATTINO (ore 9,00-12,00) solo alcuni Gruppi di Montecarotto, Recanati, Montecosaro, Pesaro e il Gruppo de La Raganella), che senza entrare nella case, ma dall’esterno, riporteranno il canto per le vie e le piazze di Montecarotto, giusto per salvare la memoria e soprattutto l’importante rito itinerante della questua.

Nel pomeriggio al posto della gioiosa esibizione estemporanea fra le gente , in piena libertà di tutti i Gruppi, alle ore 16,00, nel Teatro Comunale, è stato programmato un Concerto straordinario::

LA PASQUELLA A TEATRO CON LA MACINA

con la partecipazione straordinaria di Marco Poeta e di Silvia Spuri Fornarini e Andrea Vincenzetti..

L’ingresso libero sino ad esaurimento dei posti, ma al pubblico sarà richiesta la prenotazione obbligatoria, la presentazione del green pass e naturalmente l’uso della mascherina.

La prenotazione dovrà essere fatta al numero del responsabile del Comune di Montecarotto: Pietro Sebastianelli: 3703683938 .

Attualmente, grazie a questa Rassegna ed al lavoro continuo e costante di Gastone Pietrucci e de La Macina sul territorio, assistiamo da alcuni anni, ad una nuova “rinascenza” del fenomeno ed al crescere e proliferare inevitabile, di iniziative, più o meno spontanee, per lo più imitative, più o meno valide, ma comunque attestante un certo interesse o perlomeno curiosità per il fenomeno.

Quindi davvero importante e meritoria questa Rassegna della Pasquella di Montecarotto, perché fa rivivere una tradizione, che altrimenti la civiltà tecnologica rischia di far dimenticare per sempre. Ma l’annuale appuntamento di Montecarotto è anche un modo per ritrovarsi e rinnovare, anno dopo anno, legami di rapporti sociali e culturali condivisi. Un paese in musica, ricco di interessi e di suggestioni, che ogni anno coinvolge sempre più il pubblico, in una festa popolare, che per la “libertà” e la spontaneità con cui viene vissuta, si distingue nettamente dall’attuale sconfortante panorama di falsificazione e di massificazione operate sulla cultura tradizionale e sulla civiltà popolare.

La foto del manifesto ufficiale de La Paquella di quest’anno è opera di Danilo Antolini e ritrae Piergiorgio Parasecoli, fisarmonicista storico de La Macina, scomparso recentemente e alla cui memoria la Rassegna di Montecarotto è dedicata..