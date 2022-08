Lite tra titolare del bar e avventore ubriaco: chiuso esercizio per 15 giorni - Password Magazine

ANCONA – Quindici giorni di chiusura per un esercizio commerciale nel capoluogo. Al titolare del bar è stato notificato dalla Squadra di Polizia Amministrativa il provvedimento, emesso (ex art. 100 TULPS) dal Questore di Ancona, con contestuale sospensione dell’efficacia della S.C.I.A. di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e di qualsiasi altra connessa autorizzazione amministrativa.

Ciò all’esito di plurimi accertamenti di polizia effettuati nelle ultime settimane.

La sera del 21 agosto, invero, la Squadra Volanti della Questura ha proceduto al controllo degli avventori dell’esercizio commerciale in parola, identificando 15 soggetti, alcuni dei quali gravati da precedenti penali e di polizia per reati quali furto, minaccia, maltrattamenti in famiglia, lesioni, falsità materiale, resistenza a P.u. e rissa.

Nella serata precedente, sabato 20 agosto, la Squadra Volanti è intervenuta presso il locale in quanto la titolare, dopo un acceso diverbio, aveva colpito con una bottiglia un avventore che, nonostante fosse già visibilmente ubriaco, pretendeva che gli fosse ancora servito da bere e per questo aveva tentato di danneggiare un pannello in plexiglass posto dentro il bar. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato dal 118 presso il locale Pronto Soccorso e in seguito sanzionato per ubriachezza molesta, mentre la titolare è stata denunciata all’A.G. per lesioni.

La stessa sera veniva identificato all’interno del bar un altro avventore, anch’esso in evidente stato di alterazione alcolica.

Il precedente 27 luglio, la Polizia Locale di Ancona, dopo un controllo amministrativo, ha sanzionato un cliente in stato di ebrezza e la titolare, al contempo, veniva deferita all’Autorità Giudiziaria per aver illecitamente somministrato bevande alcoliche a soggetti già in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Anche i residenti della zona, attraverso un esposto indirizzato alla Questura, avevano lamentato una forte percezione di insicurezza, in quanto gli avventori del bar si trovavano spesso in evidente stato di ebbrezza alcolica e, a causa di tale situazione, non di rado si rendevano protagonisti di episodi di violenza.

Inoltre, durante le sere del fine settimana, disturbavano il riposo e le occupazioni delle persone, suonando con strumenti musicali mentre stazionavano nel dehors del locale.

Per tali ragioni, il Questore di Ancona ne ha disposto la chiusura ai sensi dell’art.100 TULPS, allo scopo di evitare che si possano protrarre dette situazioni nocive e al fine di prevenire possibili fonti di pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica e per la sicurezza e la pacifica convivenza dei cittadini.