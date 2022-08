Falconara in Musica…l, due grandi serate per i 10 anni di Art Dream Musical - Password Magazine

FALCONARA MARITTINA – Sabato 27 e domenica 28 agosto, dalle 21 alle 23, il parco Kennedy si trasforma in un grande palco per ripercorrere 10 anni di Musical con Art Dream. Tra gli ultimi appuntamenti di agosto c’è infatti ‘Falconara in Musica…l’, che permetterà di conoscere i più grandi successi della compagnia falconarese. Si partirà dal 2012 con la rivisitazione del musical ‘Notre Dame’ completamente fatto ‘in casa’ da oltre 30 attori e figuranti tutti di Falconara. Dal 2013 al 2015 al centro della scena c’è stato poi il grande successo di ‘Peter Pan 3D’, tour in tutta la regione Marche sempre sold out, con oltre 10mila spettatori alle rappresentazioni. Art Dream è stata la prima compagnia in Italia a portare in scena l’innovativo sistema di proiezione 3D mapping, il teatro in cinema.

Nel 2016 è arrivata poi la collaborazione con la compagnia della Rancia che ha concesso i diritti per la rappresentazione di ‘Pinocchio il grande Musical’: un successo clamoroso. «Questa collaborazione – ricorda Stefano Mari, presidente dell’associazione Art Dream Musical – ha permesso di avvicinare i più importati professionisti del settore del teatro musicale e da qui la collaborazione con Franco Travaglio per la sceneggiatura e messa in scena di un’opera musicale inedita: ‘Dracula il Musical’, che dopo due anni di preparazione ha debuttato nel 2018 con ben otto repliche. Con quest’ultima opera musicale nel novembre 2019 la compagnia ArtDream è stata premiata dal Musical Time come miglior Compagnia emergente d’Italia, la giusta ricompensa per 10 anni di lavoro e passione».