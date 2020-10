Fuga di gas, fiammata mentre cucina: un ferito in ospedale | Password Magazine

JESI – Si apprestava a preparare il pranzo, utilizzando fornelli alimentati da una bombola di gpl, quando una fuga di gas scatena un incendio.

Allarme stamattina in via Montelatiero, in un cantiere di ristrutturazione di un fabbricato dismesso. L’incendio ha coinvolto i suppellettili dell’area dedicata alla cucina. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco e anche dei sanitari del 118: soccorso il titolare della ditta dei lavori che aveva azionato i fornelli. L’uomo è stato condotto fuori dal vano e trasportato dai sanitari all’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità.

A lavoro anche carabinieri e ispettori Asur per gli accertamenti del caso.