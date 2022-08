«Parco Mattei, aggiustare l’altalena per disabili rotta» - Password Magazine

JESI – «Il parco Mattei nel quartiere ex-SMIA di Jesi è dotato di una altalena inclusiva per disabili realizzata con i fondi raccolti grazie al “Dream Day” organizzato da Selena Abatelli. L’attrezzo purtroppo si è rotto a metà luglio (sicuramente prima del giorno 17), ed è stato transennato più di un mese fa con il nastro bianco e rosso, ma ora dopo oltre 30 gg neanche questo è più presente». La segnalazione è del gruppo politico all’opposizione Riformisti per Jesi: «L’area non è più in sicurezza, col rischio che qualcuno possa comunque salire e/o farsi male giocando lì vicino. L’altalena ha i perni rotti ed è pericolosissima se usata in queste condizioni. Dopo numerose segnalazioni da parte di vari cittadini, effettuate direttamente presso gli uffici comunali dato che i comitati di quartiere non sono ancora costituiti, ad oggi nulla è cambiato.