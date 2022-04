Andreea scomparsa, anche una medium coinvolta nelle ricerche | Password Magazine

MONTECAROTTO – Anche una sensitiva nella squadra di ricerca di Andreea, la 27enne di origine romene scomparsa la mattina del 12 marzo, dopo aver trascorso la notte con il fidanzato Simone in un casolare di campagna lungo la strada provinciale montecarottese.

Secondo quanto riporta Anconatoday, il consulente della difesa Andrea Ariola, titolare dell’agenzia Servizi Investigativi di Ancona, ha messo a disposizione anche una medium: «Abbiamo deciso di fare ricorso ad una medium – sono le dichiarazioni dell’avv. Emanuele Giuliani, legale del fidanzato Simone indagato dalla Procura di Ancona per il reato ipotizzato di sequestro di persona, riportate dalla testata – stiamo tentando il tutto per tutto, anche facendo ricorso a mezzi non convenzionali come questo». Si tratterebbe di una risorsa già utilizzata in passato e che avrebbe già fornito indicazioni importanti «che stiamo condividendo con i carabinieri di Jesi» dice l’avvocato.

Proprio il team coordinato dal consulente della difesa sta concentrando le ricerche nelle campagne di Moie utilizzando droni in volo per scandagliare l’area alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Venerdì c’è stato un sopralluogo dei carabinieri del Ris nell’area dove si trova il casolare e una roulotte, dalla settimana scorsa sotto sequestro, anche con l’impiego di un cane molecolare, a cui hanno partecipato anche il team legale e il consulente.