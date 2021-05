JESI – Investimento nel tardo pomeriggio di oggi, lungo viale della Vittoria. Per cause in corso di accertamento, una donna è stata travolta da un’auto in prossimità delle strisce pedonali, all’altezza del complesso Mercantini. Sul posto il 118 e la Polizia locale per i rilievi e la regolazione del traffico. La donna è stata trasportata in ospedale, le operazioni sono ancora in corso.

Notizia in aggiornamento