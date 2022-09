Morsa al braccio da un cane, ragazza trasportata d’urgenza in ospedale - Password Magazine

JESI – Aggredita a un braccio da un cane in addestramento, giovane finisce d’urgenza in ospedale.

É accaduto intorno alle 12 in via Latini: una ragazza di 28 anni, che si trovava in compagnia di un addestratore, suo amico, è stata morsa al braccio da un pastore belga, riportando profonde lesioni. Sul posto è intervenuto il 118 con automedica di Osimo e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Cosciente, non è in pericolo di vita.