Nasce la Consulta Persone con Disabilità: si elegge il Direttivo - Password Magazine

JESI – «Uno strumento importante di partecipazione che senz’altro consentirà all’Amministrazione comunale di fronteggiare con sempre maggiore efficacia e puntualità le problematiche dei cittadini jesini, nessuno escluso».

Queste le parole dell’assessore ai servizi sociali, Samuele Animali, nel dare notizia dell’avvio delle procedure per rendere pienamente operativa la Consulta delle persone con disabilità istituita dal Consiglio comunale nel gennaio scorso. Procedure che prevedono, entro il prossimo 10 marzo, la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, della richiesta di partecipazione al voto assembleare per l’elezione del direttivo della Consulta stessa. Nel sito internet del Comune disponibile il modello per presentare la relativa domanda. L’assemblea per l’elezione si terrà invece il 29 marzo presso i locali della ex II Circoscrizione di Via San Francesco.

Sulla base del regolamento alla Consulta delle persone con disabilità ad essa possono iscriversi le associazioni dei familiari e gli altri soggetti a carattere associativo pubblici e privati che prestano assistenza o tutela alle persone con disabilità, purché abbiano associati residenti a Jesi, e le organizzazioni sindacali. Possono altresì aderire alla Consulta le persone con disabilità permanente residenti a Jesi o che svolgono in città attività a carattere continuativo, eventualmente rappresentate da loro familiari.

Al voto per l’elezione del direttivo possono partecipare esclusivamente un rappresentante per ogni soggetto a carattere associativo e le persone iscritte alla Consulta che non risultino già altrimenti rappresentate, eventualmente per tramite di un familiare che presta loro assistenza. Sarà comunque possibile partecipare alle assemblee iscrivendosi alla Consulta anche successivamente in ogni momento e con le stesse modalità.